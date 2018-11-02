Минтруд призвал ввести дополнительные меры поддержки рождаемости

Данные мероприятия могут быть реализованы в ближайшие два года в рамках нацпроекта "Демография".

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко заявил на форуме "Сообщество" о необходимости принятия дополнительных мер поддержки рождаемости в стране.

— Мы по демографии... всё равно не обойдёмся без дополнительных мер стимулирования рождаемости, — заявил Вовченко.

Он отметил, что данные шаги необходимо чётко сформулировать и установить, на какие семьи они будут направлены.

Вовченко добавил, что эти меры могут быть приняты в рамках нацпроекта "Демография" и реализованы в течение двух ближайших лет. Шаги, направленные на помощь малообеспеченным семьям при рождении первого ребёнка, не дали особого роста рождаемости.

Замминистра также считает, что полномочия по поддержке многодетных семей необходимо перевести с регионального уровня на федеральный.

Лайф сообщал, что в Росстате рассказали о снижении рождаемости в стране на 5,2 процента.