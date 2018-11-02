Рогозин выдвинул новую версию появления дыры в обшивке "Союза МС-09"

По словам главы "Роскосмоса", технологическая цепочка производства исключает, что к кораблю может подойти "чужой человек".

Руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что дыру в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на Байконуре. Его слова приводит РИА "Новости".

Он отверг версию, что отверстие могли проделать на московском заводе. По его словам, технологическая цепочка производства исключает, что к кораблю может подойти "чужой человек". Войти в цех можно только по пропуску, и везде есть камеры. Также рабочие получают инструменты под расписку.

— Байконур остаётся как вариант, или какие-то экзотические версии, — сказал Рогозин.

Если космонавты после вскрытия экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля найдут герметик, это будет говорить о земной версии появления отверстия.

Отметим, что полные результаты исследования по дыре в обшивке пристыкованного к Международной космической станции корабля "Союз" будут получены в декабре.

30 августа на МКС стало падать давление, причиной оказалось повреждение обшивки в пристыкованном космическом корабле "Союз МС-09".