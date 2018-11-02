МИД РФ вручил послу Кипра ноту из-за нарушения прав россиян

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МИД РФ вручил послу Кипра ноту из-за нарушения прав россиян

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Фото: pixabay.com

В российском ведомстве отметили необходимость недопущения подобных инцидентов в будущем.

МИД РФ вручил кипрскому послу Леонидасу Маркидису официальную ноту в связи с нарушениями прав российских граждан, пересекающих границу Кипра.

— Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота, — говорится в официальном заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что власти Кипра ужесточили контроль за посещением части острова, которую контролирует непризнанная Турецкая Республика. Некоторых иностранных граждан за попытку попасть на север страны могут задержать и депортировать.

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