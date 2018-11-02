Аксёнов намерен судиться со СМИ, сообщившими о невыплате компенсаций в Керчи

По мнению крымского руководителя, журналисты обязаны были узнать точку зрения властей по поводу данной информации.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о намерении судиться со СМИ, которые написали о невыплате компенсаций пострадавшей в результате нападения на колледж в Керчи.

— Гарантирую, органы власти выполнили перед всеми свои обязательства. Мало того, я сказал подготовить иск к редакции издания, которая это всё выпустила, поскольку журналист обязан был узнать точку зрения органов власти, а не писать эту чушь, бред, который разнесли на всю страну, — заявил Аксёнов журналистам.

Он подчеркнул, что властям удастся добиться опровержения данной информации от редакции в судебном порядке.

Аксёнов рассказал, что вице-премьер правительства республики Алла Пашкунова докладывала ему об отце девочки, который якобы не получил своей компенсации. При этом мужчина характеризуется как регулярно выпивающий.

Власти понимали всю опасность передачи денег именно ему, потому искали возможность перевода их непосредственно пострадавшей, однако не смогли найти. Поэтому вскоре средства были переведены отцу и находятся на его счету с 26 октября.

Добавим, что ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что семье одной из пострадавших в результате нападения на колледж в Керчи не были выплачены положенные 500 тысяч рублей, которые необходимы её отцу, находящемуся в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что все выплаты пострадавшим находятся под контролем властей, а тревожных сигналов не поступало.

Напомним, утром 17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство в коридоре учебного заведения, а затем начал расстреливать всех, кто попался ему на пути. Погиб 21 человек, более 70 были ранены. Сам керченский стрелок покончил с собой в библиотеке.