Путин предложил восстановить название ГРУ для военной разведки России

По мнению российского лидера, разведка — это неотъемлемая часть воинского дела и так было всегда и везде.

Президент России Владимир Путин поздравил военных разведчиков и предложил обсудить восстановление названия Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил России. С соответствующим предложением глава государства выступил в Театре российской армии.

— Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днём военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил. Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить, — сказал Путин, обращаясь со сцены к ветеранам и сотрудникам службы.

По словам президента, разведка — неотъемлемая часть воинского дела и так было всегда и везде.