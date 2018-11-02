США отменили санкции в отношении министра юстиции и главы МИД Турции

В ответ турецкие власти отменили ограничительные меры против глав Минюста и Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов.

США отменили введённые ранее санкции в отношении глав Министерства юстиции и Министерства иностранных дел Турции — Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу. Об этом сообщил американский Минфин.

В ответ сегодня, 2 ноября, власти Турции отменили санкции против главы Министерства юстиции США Джеффа Сешнса и главы Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Об этом сообщило агентство Reuters.

Гюль и Сойла были включены в список 1 августа, когда Анкара не дала вернуться на родину пастору из США Эндрю Брансону, который жил в районе турецкого Измира и был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещёнными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (FETO). Последнюю Анкара называет организатором попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году.

12 октября суд турецкого Измира приговорил Брансона к трём годам заключения, но постановил освободить его из-под стражи, учтя уже отбытый им срок, а также снял запрет на выезд. После освобождения Брансона и возвращения его в Америку Дональд Трамп заявил о том, что США и Турция могут наладить отличные отношения.