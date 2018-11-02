Житель Коми получил книгу и аскорбинку вместо заказанных БАД

Мужчина не подозревал, что может быть обманут, так как неоднократно выписывал товары таким способом.

Жителю Сыктывкара вместо заказанных им биологически активных добавок в пищу посылкой пришла книга и упаковка аскорбиновой кислоты. Об этом сообщает УМВД по Республике Коми.

Известно, что мужчина на почте оплатил заказ на сумму более 23 тысяч рублей, а до этого он договорился о сроках доставки БАД. Получив посылку, он обнаружил не заказанные средства, а книгу и упаковку аскорбиновой кислоты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".