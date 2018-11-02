В США скончался прототип героя игры Super Mario

Nintendo назвала персонажа в честь застройщика Марио Сегале, у которого в 1980-х годах арендовала офис.

Марио Сегале, в честь которого назвали персонажа японской игры корпорации Nintendo Super Mario, скончался в возрасте 84 лет в штате Вашингтон. Об этом информирует газета Daily Mirror.

По данным издания, Сегале умер ещё 27 октября в окружении семьи и близких, но известно об этом стало лишь сейчас. У Марио осталось четверо детей и девять внуков.

Nintendo назвала персонажа в честь застройщика итальянского происхождения из Америки Марио Сегале, у которого компания в 1980-х годах арендовала офис, отмечается в газете. Сегале не возражал против использования имени.

1 февраля этого года японская корпорация объявила, что снимет анимационный фильм по мотивам Super Mario Brothers. Марио продолжает пользоваться популярностью в Японии — в 2017 году вышло сразу три игры франшизы. В 2016 году при передаче олимпийского флага от Рио-де-Жанейро Токио и презентации предстоящей токийской Олимпиады 2020 года премьер Японии Синдзо Абэ предстал перед публикой в костюме Супермарио.