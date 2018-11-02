Телефон за полмиллиона. Китаец пытался вывезти из Хабаровска золото в смартфоне

Почти 200 граммов драгоценного металла мужчина замаскировал под аккумулятор сотового.

У жителя Китая, который собирался вылететь в Харбин из Хабаровска, обнаружили контрабанду. Он пытался вывезти 192 грамма необработанного золота, замаскировав его под аккумулятор смартфона. Стоимость драгметалла составила более 432 тысяч рублей.

Внимание таможенников привлёк мобильный телефон в багаже пассажира. Рентгеновский снимок обнаружил в корпусе устройства некие посторонние предметы.

— Турист пояснил, что телефон сломан и он везёт его в Китай, так как в Хабаровске починить его не смог, — говорится в заявлении Таможенного управления Дальнего Востока.

Однако таможенники установили, что внутри гаджета находится драгоценный металл. Теперь всё золото конфисковано. А контрабандисту грозит наказание в виде штрафа от половины до трёхкратной стоимости товара.