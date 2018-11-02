Путин: Радикалы пользуются растущим конфликтным потенциалом в мире

Российский лидер отметил, что террористы стремятся распространить свою деятельность на всё новые регионы.

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в Театре Российской армии, посвящённого 100-летию Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ (ранее — ГРУ), заявил, что радикалы и террористы пользуются ростом конфликтного потенциала в мире.

— Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растёт, в ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет, расшатываются системы международного права. Всем этим пользуются радикалы и террористы, которые стремятся распространить свою преступную деятельность на всё новые регионы планеты, — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что такой "плацдарм хаоса и насилия" радикалы хотели сотворить и в Сирийской Арабской Республике, но у них "не получилось, не вышло".

Путин добавил, что большую роль "в уничтожении главарей бандитов, баз и инфраструктуры боевиков ... в точечных, разящих ударах нашей авиации и флота сыграла военная разведка".

— Наши разведчики, как и предписано в русской воинской традиции, никогда не отступали, чётко выполняя приказ. В том, что во многие регионы САР вернулся мир, что было остановлено кровопролитие, открыт путь для поиска согласия — а не менее важно и то, что мы нанесли этот удар по террористам, препятствующий их возвращению на нашу территорию, безусловно, большая заслуга военной разведки, — резюмировал российский лидер.

Ранее Путин предложил обсудить восстановление названия Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил России.