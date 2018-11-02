Парламент Узбекистана пригрозил Украине санкциями

Импорт продовольственных товаров в азиатскую страну в три раза превышает экспорт из неё.

Парламент Узбекистана заявил о возможном введении санкций против Украины в ответ на нечестную борьбу на авторынке. Об этом сообщает агенство Uza.

По словам депутатов, сейчас экспорт продовольствия из Узбекистана на Украину втрое меньше импорта. Ограничительные меры могут коснуться кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара. При этом украинские товары могут быть заменены узбекскими или российскими.

Ранее в Киеве обвинили своих узбекских коллег в том, что автопроизводители азиатского государства получают госсубсидии и импортируют товар на особых условиях, которые наносят существенный урон украинским производителям.