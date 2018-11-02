Путин заявил, что высоко ценит работу военной разведки России

Читайте также

Путин заявил, что высоко ценит работу военной разведки России

735

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Российская военная разведка отличается высоким профессионализмом и уникальными возможностями. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает всё для России и нашего народа, — сказал российский лидер, выступая на мероприятии, посвящённом 100-летию ГУ Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ).

По его словам, качественное развитие российских вооружённых сил является важнейшим приоритетом для страны.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×