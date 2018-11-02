Путин заявил, что высоко ценит работу военной разведки России

Российская военная разведка отличается высоким профессионализмом и уникальными возможностями. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает всё для России и нашего народа, — сказал российский лидер, выступая на мероприятии, посвящённом 100-летию ГУ Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ).

По его словам, качественное развитие российских вооружённых сил является важнейшим приоритетом для страны.