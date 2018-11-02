Путин назначил нового посла России в Таиланде

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Путин назначил нового посла России в Таиланде

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Главный офис в здании на Сап-роуд займёт бывший посол по особым поручениям МИД РФ в КНР Евгений Томихин.

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Томихина новым послом страны в Таиланде. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить Томихина Евгения чрезвычайным и полномочным послом РФ и в Королевстве Таиланд и постоянным представителем РФ при ЭСКАТО в Бангкоке по совместительству, — говорится в официальном документе.

Ранее Евгений Томихин исполнял обязанности посла по особым поручениям МИД РФ в КНР.

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