Глава Удмуртии написал со школьниками этнографический диктант в ижевском трамвае

Участником диктанта может стать каждый человек, владеющий русским языком, вне зависимости от образования, социальной принадлежности, гражданства и вероисповедания.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поучаствовал в акции "Большой этнографический диктант", написав его вместе с учениками школы № 91 в экскурсионном трамвае Ижевска.

— В Ижевске есть настоящий экскурсионный трамвай! Совместили приятное с полезным — вместе с учениками 91-й школы прокатились по Ижевску и написали Большой этнографический диктант, — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".

По словам главы региона, диктант подготовлен качественно, а вопросы в тесте касаются всей России.

— Очень интересно оформлены вопросы об истории Удмуртии. У нас многонациональная страна, многонациональная республика. Конечно, такие акции укрепляют межэтнический мир, и в этом залог стабильности, — цитирует Бречалова пресс-служба регионального правительства.

Идея проведения такого диктанта появилась три года назад. Он позволяет оценить уровень этнографической грамотности и знания о народах РФ. Участником его может стать каждый житель, владеющий русским языком, вне зависимости от образования, социальной принадлежности, гражданства и вероисповедания. В 2017 году диктант написало 367 тысяч человек на 2,6 тысячи площадках в стране и за рубежом.