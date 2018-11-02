Глава Удмуртии написал со школьниками этнографический диктант в ижевском трамвае

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Глава Удмуртии написал со школьниками этнографический диктант в ижевском трамвае

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Участником диктанта может стать каждый человек, владеющий русским языком, вне зависимости от образования, социальной принадлежности, гражданства и вероисповедания.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поучаствовал в акции "Большой этнографический диктант", написав его вместе с учениками школы № 91 в экскурсионном трамвае Ижевска.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/a.brechalov?__tn__=lC-R&eid=ARCqT-0_-PFcXybmoeviokcjObEpS5D0ajVP0iaFQrkF-Aqb9o4bYRSxgVDDL3FUWs0yz3TCrNyXVRMM&hc_ref=ARTvK88WLm2v4A_sSGiaMcEclR9OgCA5qnnMwsP21hUU-AXEvIagTsFIOkyXxtAH6vA&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOrWsMZlzAfzO_gKSE1KtAnbHiKaCtoRMKF4bsBW7wRTtoMz0JQhCfKbiaUBvJfNKbjpqpU3l4wqfVXL67q-jd-rZ-LExUQvwoeFBbKxXfr7-Ct9rN8Ihgz5ud-F1VbtjQomZKJRPY_3XfEwIaTZrwIGo1A1U2V1ST1zbNfJ-uz_uAKZn3RENJXdKmhkqHDXMWcoyWBoBQr4SINrHrArvteY" target="_blank"><ins>Александр Бречалов</ins></a></p>

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/a.brechalov?__tn__=lC-R&eid=ARCqT-0_-PFcXybmoeviokcjObEpS5D0ajVP0iaFQrkF-Aqb9o4bYRSxgVDDL3FUWs0yz3TCrNyXVRMM&hc_ref=ARTvK88WLm2v4A_sSGiaMcEclR9OgCA5qnnMwsP21hUU-AXEvIagTsFIOkyXxtAH6vA&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOrWsMZlzAfzO_gKSE1KtAnbHiKaCtoRMKF4bsBW7wRTtoMz0JQhCfKbiaUBvJfNKbjpqpU3l4wqfVXL67q-jd-rZ-LExUQvwoeFBbKxXfr7-Ct9rN8Ihgz5ud-F1VbtjQomZKJRPY_3XfEwIaTZrwIGo1A1U2V1ST1zbNfJ-uz_uAKZn3RENJXdKmhkqHDXMWcoyWBoBQr4SINrHrArvteY" target="_blank"><ins>Александр Бречалов</ins></a></p>

— В Ижевске есть настоящий экскурсионный трамвай! Совместили приятное с полезным — вместе с учениками 91-й школы прокатились по Ижевску и написали Большой этнографический диктант, — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".

По словам главы региона, диктант подготовлен качественно, а вопросы в тесте касаются всей России.

— Очень интересно оформлены вопросы об истории Удмуртии. У нас многонациональная страна, многонациональная республика. Конечно, такие акции укрепляют межэтнический мир, и в этом залог стабильности, — цитирует Бречалова пресс-служба регионального правительства.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/a.brechalov?__tn__=lC-R&eid=ARCqT-0_-PFcXybmoeviokcjObEpS5D0ajVP0iaFQrkF-Aqb9o4bYRSxgVDDL3FUWs0yz3TCrNyXVRMM&hc_ref=ARTvK88WLm2v4A_sSGiaMcEclR9OgCA5qnnMwsP21hUU-AXEvIagTsFIOkyXxtAH6vA&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOrWsMZlzAfzO_gKSE1KtAnbHiKaCtoRMKF4bsBW7wRTtoMz0JQhCfKbiaUBvJfNKbjpqpU3l4wqfVXL67q-jd-rZ-LExUQvwoeFBbKxXfr7-Ct9rN8Ihgz5ud-F1VbtjQomZKJRPY_3XfEwIaTZrwIGo1A1U2V1ST1zbNfJ-uz_uAKZn3RENJXdKmhkqHDXMWcoyWBoBQr4SINrHrArvteY" target="_blank"><ins>Александр Бречалов</ins></a></p>

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/a.brechalov?__tn__=lC-R&eid=ARCqT-0_-PFcXybmoeviokcjObEpS5D0ajVP0iaFQrkF-Aqb9o4bYRSxgVDDL3FUWs0yz3TCrNyXVRMM&hc_ref=ARTvK88WLm2v4A_sSGiaMcEclR9OgCA5qnnMwsP21hUU-AXEvIagTsFIOkyXxtAH6vA&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOrWsMZlzAfzO_gKSE1KtAnbHiKaCtoRMKF4bsBW7wRTtoMz0JQhCfKbiaUBvJfNKbjpqpU3l4wqfVXL67q-jd-rZ-LExUQvwoeFBbKxXfr7-Ct9rN8Ihgz5ud-F1VbtjQomZKJRPY_3XfEwIaTZrwIGo1A1U2V1ST1zbNfJ-uz_uAKZn3RENJXdKmhkqHDXMWcoyWBoBQr4SINrHrArvteY" target="_blank"><ins>Александр Бречалов</ins></a></p>

Идея проведения такого диктанта появилась три года назад. Он позволяет оценить уровень этнографической грамотности и знания о народах РФ. Участником его может стать каждый житель, владеющий русским языком, вне зависимости от образования, социальной принадлежности, гражданства и вероисповедания. В 2017 году диктант написало 367 тысяч человек на 2,6 тысячи площадках в стране и за рубежом.

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