Путин назвал силу народа России неисчерпаемой

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Путин назвал силу народа России неисчерпаемой

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Глава государства добавил, что гражданское общество имеет огромную внутреннюю созидательную силу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сила российского народа является неисчерпаемой. Об этом глава государства рассказал, выступая на форуме "Сообщество".

— Очень хорошая традиция, что мы встречаемся с вами накануне праздника День народного единства. И это говорит о многом. Это значит, что во все времена — даже до Минина и Пожарского — было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидно, что сила народная — неисчерпаемая, — сказал Путин.

Он добавил, что гражданское общество имеет огромную внутреннюю созидательную силу.

— А если это сопряжено с усилиями государства, то это создаёт невероятные возможности для развития страны, — резюмировал президент.

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