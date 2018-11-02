Путин назвал силу народа России неисчерпаемой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сила российского народа является неисчерпаемой. Об этом глава государства рассказал, выступая на форуме "Сообщество".
— Очень хорошая традиция, что мы встречаемся с вами накануне праздника День народного единства. И это говорит о многом. Это значит, что во все времена — даже до Минина и Пожарского — было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидно, что сила народная — неисчерпаемая, — сказал Путин.
Он добавил, что гражданское общество имеет огромную внутреннюю созидательную силу.
— А если это сопряжено с усилиями государства, то это создаёт невероятные возможности для развития страны, — резюмировал президент.
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