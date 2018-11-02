Военный эксперт Владимир Неелов арестован по подозрению в госизмене

Читайте также

Военный эксперт Владимир Неелов арестован по подозрению в госизмене

4120

Статуя Фемиды. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Лефортовский суд Москвы арестовал российского военного эксперта Владимира Неелова, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

— Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он в СИЗО "Лефортово", — приводит агентство слова собеседника. Срок ареста не уточняется.

Неелову вменяется совершение преступления по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Госизмена"). Пресс-служба суда пока не комментировала арест.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×