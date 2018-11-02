"Отец Талибана" застрелен в Пакистане

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"Отец Талибана" застрелен в Пакистане

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Фото: © dailypakistan.com.pk

Религиозный деятель, бывший член сената Пакистана Сами аль-Хак, известный по прозвищу "отец Талибана*" найден мёртвым. Об этом сообщает издание DailyPakistan со ссылкой на сына погибшего.

Известно, что аль-Хака обнаружили убитым в своём доме в городе Равалпинди. Личность преступника неизвестна.

Добавим, что такое прозвище убитый получил из-за своих тесных связей с основателем радикального движения "Талибан" Мухамедом Умаром.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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