"Отец Талибана" застрелен в Пакистане

Религиозный деятель, бывший член сената Пакистана Сами аль-Хак, известный по прозвищу "отец Талибана*" найден мёртвым. Об этом сообщает издание DailyPakistan со ссылкой на сына погибшего.

Известно, что аль-Хака обнаружили убитым в своём доме в городе Равалпинди. Личность преступника неизвестна.

Добавим, что такое прозвище убитый получил из-за своих тесных связей с основателем радикального движения "Талибан" Мухамедом Умаром.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.