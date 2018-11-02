Путин заявил, что власти поддержат распространение деятельности НКО на сёла

По словам главы государства, это чрезвычайно важно и тоже очень востребовано для страны.

Российские власти будут выделять средства для работы неправительственных организаций (НКО) в сёлах и малых городах. Об этом, выступая на форуме "Сообщество", заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выразил надежду, что работа НКО будет распространяться ещё шире. Президент заверил, что государство будет делать всё, чтобы поддержать усилия социально ориентированных неправительственных организаций.

— С этого года будем выделять ресурсы и для работы волонтёров, неправительственных организаций в сельской местности, что чрезвычайно важно и тоже очень востребовано, — сказал Путин.