Путин: За шесть лет Россия выделила НКО 30 миллиардов рублей

В ходе посещения форума "Сообщество" российский лидер ознакомился с некоторыми из проектов активистов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за шесть лет на деятельность некоммерческих организаций (НКО) страны выделено 30 миллиардов рублей, в 2018, 2019 и 2020 годах грантовая поддержка НКО составит не менее чем по восемь миллиардов.

— Хочу заверить вас, что и мы со своей стороны будем делать всё, чтобы поддержать ваши усилия. Напомню, что за прошедшие шесть лет на деятельность НКО мы выделили значительные суммы — 30 миллиардов рублей, в этом году — 8, в следующем — 8, в 2020-м будет не меньше, — отметил Путин в рамках форума активных граждан "Сообщество".

По словам российского лидера, в ходе посещения форума он "с удовольствием ознакомился" с некоторыми из проектов активистов и непосредственно с людьми, реализующими эти проекты.

— Что можно сказать: искренние, внутренне красивые, замечательные люди, увлечённые своим делом и заводящие своим увлечением других, действительно помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов, — добавил президент.

Он поздравил лауреатов конкурса "Мой проект — моей стране", награждение победителей которого пройдёт сегодня. Путин также пожелал всем участникам успехов в их благородной работе, которая "очень нужна нашей стране и нашим людям".