Эксперт рассказал, как возможное назначение Нойерт скажется на отношениях с РФ

Ранее президент США Дональд Трамп предложил пресс-секретарю Государственного департамента Хизер Нойерт должность постпреда страны при ООН.

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Российской академии наук Павел Подлесный в беседе с Лайфом рассказал, как возможное назначение Хизер Нойерт на должность постпреда США при ООН скажется на отношениях с Россией.

— Относительно того, что она может принести, я бы это сформулировал так — хуже точно не будет, потому что после Никки Хейли хуже просто некуда. Хейли превзошла всех, я думаю, что эта женщина будет более умеренной, — сказал он.

По его словам, многие считают, что её предшественницу на самом деле уволили, потому что она занимала слишком резкую позицию и как-то затмевала иногда самого президента своими заявлениями.

— Например, заявление о том, что они никогда не будут с Россией друзьями, но это глупость, потому что в международной политике необязательно быть друзьями, можно просто быть нормальными партнёрами, взаимодействовать, сотрудничать, — продолжил американист.

К примеру, по словам Подлесного, при Билле Клинтоне тоже постпредом была женщина, которая делала резкие заявления, но это смягчалось политикой хозяина Белого дома.

— Сейчас постпреды слишком самостоятельны в принятии решений, что мешает установлению партнёрских отношений и вообще американской дипломатии в ООН. Поэтому можно точно говорить о том, что, если новая кандидатура будет утверждена, хуже нам от этого не будет точно, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил пресс-секретарю Государственного департамента Хизер Нойерт должность постпреда страны при ООН.