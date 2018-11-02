Синоптики рассказали, когда в Москве выглянет солнце

Метеорологи ожидают малооблачную погоду без осадков в начале следующей недели, однако постепенно будет понижаться температурный фон.

Директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Роман Вильфанд рассказал Лайфу, когда жители Москвы смогут насладиться солнцем.

— Сейчас в центре Европейской России область высокого давления. Проходят вторичные фронтальные разделы, очень сильных осадков не бывает, а солнышко иногда проглядывает. И вот в ближайшие два дня солнышко пока ещё обещать сложно, — заявил Вильфанд.

В ближайшие два дня в Москве ожидаются дожди, однако уже днём 4 ноября погода начнёт улучшаться. Осадки прекратятся на следующий день.

— Уже 5-го дождя не прогнозируем, облачная погода с прояснениями, солнышком. И вот 6-го и 7-го прогнозируется малооблачная погода, без осадков, но температурный фон будет постепенно понижаться. Завтра и послезавтра ночные температуры высокие, +3 +5, дневные +6 +8, а по области даже до +9 градусов, — заключил Вильфанд.

Ранее Лайф рассказывал, что в ближайшие выходные в столице выпадет до 20% месячной нормы осадков.