В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы Караченцова

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В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы Караченцова

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Николай Караченцов. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Показ фильмов с участием знаменитого актёра пройдёт в шести столичных кинотеатрах с 7 по 9 ноября.

Сеть "Москино" бесплатно покажет лучшие фильмы с участием Николая Караченцова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В память о Николае Караченцове "Москино" проведёт бесплатные показы лучших фильмов с его участием: "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы", "Собака на сене", — рассказал мэр Москвы в "Твиттере".

Николай Караченцов скончался 26 октября после продолжительной тяжёлой болезни. Ретроспектива фильмов с его участием пройдёт с 7 по 9 ноября в шести кинотеатрах "Москино". Вход будет свободным.

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