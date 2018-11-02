"Здесь это не пройдёт". Пушков раскритиковал слова Хантсмана о россиянах

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление посла США в России Джона Хантсмана о россиянах. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Посла США Дж. Хантсмана удивляет то, насколько несговорчивыми могут быть русские. Надо же. А США, конечно же, это верх сговорчивости. Просто в Вашингтоне привыкли продавливать своё - не дипломатией, так сапогом, всех подчиняя себе. Здесь это не пройдёт. Россия - не та страна. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 ноября 2018 г.

— Надо же. А США, конечно же, — это верх сговорчивости. Просто в Вашингтоне привыкли продавливать своё — не дипломатией, так сапогом, — сказал Пушков.

По словам сенатора, попытки Соединённых Штатов подчинить себе окружающих в России не пройдут.

— Здесь это не пройдёт. Россия — не та страна, — резюмировал парламентарий.

Ранее посол США в России удивился тому, насколько россияне могут быть "несговорчивыми". Как отмечает газета Deseret News, на этих словах его лицо приобрело "угрюмое выражение".