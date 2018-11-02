В Бельгии чиновника, который "одалживал" сына педофилам, посадили на 15 лет

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В Бельгии чиновника, который "одалживал" сына педофилам, посадили на 15 лет

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Фото: © Pixabay / ambermb

Осуждённый с раннего детства готовил мальчика, возраст которого не приводится, "стать сексуальным объектом".

Исправительный суд Льежа сегодня, 2 ноября, приговорил педофила к 15 годам тюрьмы за "крайнее извращенство" — он отдавал родного сына другим педофилам для удовлетворения. Об этом информирует телерадиокомпания RTL.

Бельгиец также был признан виновным в изнасиловании и сексуальном домогательстве к несовершеннолетним в возрасте от семи до одиннадцати лет, а также в распространении и хранении детской порнографии.

Отмечается, что осуждённый, который занимал высокую должность в системе правосудия, с раннего детства готовил сына, возраст которого не приводится, "стать сексуальным объектом". В его компьютере было обнаружено огромное количество изображений педофилии, включая секс-пытки в отношении младенцев.

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