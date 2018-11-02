В Тюмени легковушка сбила семерых пешеходов

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В Тюмени легковушка сбила семерых пешеходов

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Фото: © nashgorod.ru

Водитель легковушки сбил семерых пешеходов в Тюмени. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 ноября, вечером на пересечении улиц Малыгина, Мориса Тореза и Герцена вблизи торгового центра "Галерея вояж".

По словам очевидцев, людей раскидало по дороге.

К месту аварии прибыли четыре автомобиля скорой помощи и одна пожарная машина.

Как отметили в ведомстве, все пострадавшие госпитализированы.

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