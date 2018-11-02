В Тюмени легковушка сбила семерых пешеходов

Водитель легковушки сбил семерых пешеходов в Тюмени. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ГИБДД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 ноября, вечером на пересечении улиц Малыгина, Мориса Тореза и Герцена вблизи торгового центра "Галерея вояж".
По словам очевидцев, людей раскидало по дороге.
К месту аварии прибыли четыре автомобиля скорой помощи и одна пожарная машина.
Как отметили в ведомстве, все пострадавшие госпитализированы.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени