Жители Петербурга написали этнографический диктант

Почти 500 жителей Санкт-Петербурга приняли участие в этнографическом диктанте, приуроченном ко Дню народного единства.
Участвовать в акции мог любой желающий независимо от возраста и гражданства. Так, на одной из 13 площадок диктант писали иностранные студенты, учащиеся в университетах Северной столицы.
Все участники акции получили одинаковые по сложности тестовые задания на знание культуры, обычаев и традиций народов России. На их выполнение отводилось 45 минут. Для тех, кто не смог попасть на место проведения акции, было проведено онлайн-тестирование. Предполагается, что все результаты будут опубликованы к середине декабря.
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