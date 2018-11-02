Жители Петербурга написали этнографический диктант

В акции приняло участие более 450 человек. Они выполнили задания на знание традиций и культуры народов России.

Почти 500 жителей Санкт-Петербурга приняли участие в этнографическом диктанте, приуроченном ко Дню народного единства.

Участвовать в акции мог любой желающий независимо от возраста и гражданства. Так, на одной из 13 площадок диктант писали иностранные студенты, учащиеся в университетах Северной столицы.

Все участники акции получили одинаковые по сложности тестовые задания на знание культуры, обычаев и традиций народов России. На их выполнение отводилось 45 минут. Для тех, кто не смог попасть на место проведения акции, было проведено онлайн-тестирование. Предполагается, что все результаты будут опубликованы к середине декабря.