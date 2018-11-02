Россия разрешила ввоз молочной продукции двух белорусских производителей

Такое решение было принято после проведения двусторонних консультаций и с учётом представленных гарантий.

Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз молочной продукции двух белорусских производителей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идёт об ОАО "Милкавита" (филиалы "Быховский" и "Славгородский"), ОАО "Бабушкина крынка" и цехе по производству сыров, расположенном в городе Белыничи, который принадлежит этой же организации.

Решение было принято после двусторонних консультаций, проведённых в октябре, а также с учётом предоставленных белорусской стороной гарантий.

Отмечается, что вся продукция должна иметь электронный ветеринарный сертификат, а также быть выработана не ранее 3 ноября.