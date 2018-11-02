Россия разрешила ввоз молочной продукции двух белорусских производителей

Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз молочной продукции двух белорусских производителей. Об этом говорится на сайте ведомства.
Речь идёт об ОАО "Милкавита" (филиалы "Быховский" и "Славгородский"), ОАО "Бабушкина крынка" и цехе по производству сыров, расположенном в городе Белыничи, который принадлежит этой же организации.
Решение было принято после двусторонних консультаций, проведённых в октябре, а также с учётом предоставленных белорусской стороной гарантий.
Отмечается, что вся продукция должна иметь электронный ветеринарный сертификат, а также быть выработана не ранее 3 ноября.
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