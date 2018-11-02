Появились фото с места ДТП в Тюмени, где легковушка сбила семерых пешеходов

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Появились фото с места ДТП в Тюмени, где легковушка сбила семерых пешеходов

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По данным регионального управления ГИБДД, наезд совершила 21-летняя девушка, находящаяся в трезвом состоянии.

Лайф публикует фото с места дорожно-транспортного происшествия, где легковушка сбила семерых пешеходов.

<p>Фото: © L!FE.</p>

По данным регионального управления ГИБДД, наезд совершила 21-летняя девушка, находящаяся в трезвом состоянии.

<p>Фото: © L!FE.</p>

На автомобиле, как уточнили в ведомстве, была установлена зимняя резина.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Как сообщалось ранее, авария произошла вечером на пересечении улиц Малыгина, Мориса Тореза и Герцена вблизи торгового центра "Галерея вояж".

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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