Появились фото с места ДТП в Тюмени, где легковушка сбила семерых пешеходов

Лайф публикует фото с места дорожно-транспортного происшествия, где легковушка сбила семерых пешеходов.
По данным регионального управления ГИБДД, наезд совершила 21-летняя девушка, находящаяся в трезвом состоянии.
На автомобиле, как уточнили в ведомстве, была установлена зимняя резина.
Как сообщалось ранее, авария произошла вечером на пересечении улиц Малыгина, Мориса Тореза и Герцена вблизи торгового центра "Галерея вояж".
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на и ).
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