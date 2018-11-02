Рэпера Гуфа избил охранник миллиардера Сосина

Причиной нападения стало слишком короткое выступление артиста, которое не понравилось 13-летнему пасынку олигарха.

Рэпера Алексея Долматова, больше известного как Гуф, в московском клубе избил охранник миллиардера Игоря Сосина, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным канала, причиной избиения стало слишком короткое выступление артиста, что не понравилось 13-летнему пасынку олигарха. После выступления Гуфа отвели в подвал заведения, где и нанесли ему повреждения.

Стоит отметить, что семья миллиардера Игоря Сосина стала известна всей стране в 2016 году. Тогда сын олигарха — Егор задушил свою мать в одном из отелей Казани.

Напомним, 28 октября Гуфа избили и ограбили в московском клубе "Бункер". По словам адвоката, у его подзащитного сломаны два ребра. Ранее рэпер сообщил о том, что запишет трек по мотивам своего избиения.