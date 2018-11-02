ПВО, артиллерия и химзащита. В Косово рассказали, каким оружием обеспечат армию

По словам руководителя сил безопасности Агим Чеку, сейчас армия республики имеет современное пехотное оружие, но там точно не будет наступательного вооружения.

Создаваемая в Косове армия будет иметь собственную артиллерию, средства противовоздушной обороны, а также химическую и биологическую защиту. Как заявил замглавы сил безопасности республики Агим Чеку, она будет использоваться только для защиты.

По словам Чеку, сейчас армия имеет современное пехотное оружие, но точно не будет иметь наступательного вооружения.

— Это силы самозащиты, и они предназначены для обороны территории и населения Косова, — сказал он.

В состав Вооружённых сил Приштины, как ожидается, войдёт пять тысяч военнослужащих и три тысячи резервистов.

Добавим, официальный Белград выступает против создания Приштиной армии, ссылаясь на резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН об урегулировании в Косове и Метохии.