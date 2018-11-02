В РПЦ заявили, что слова о прекращении существования УПЦ неадекватны

Представители церкви серьёзно обеспокоены состоянием "духовного и душевного здоровья" представителя Константинополя.

Слова официального представителя Константинопольского патриархата архиепископа Иова заставляют усомниться в его адекватности. Об этом в своём Facebook написал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

— Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова [Гечи]. Мы серьёзно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости готовы помочь собрату с лечением или направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви, — отметил Волков.

Ранее представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что с "канонической точки зрения" Украинской православной церкви Московского патриархата в Незалежной "больше не существует".