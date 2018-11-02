МИД РФ: Есть доказательства связи "Белых касок" с "Джебхат ан-нусрой"

В российском дипведомстве выразили надежду, что весь мир рано или поздно увидит "истинное лицо" активистов.

В Министерстве иностранных дел России выступили с заявлением, в котором утверждается, что организация "Белые каски" напрямую связана с террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*.

Как говорится в сообщении МИД РФ, активисты этой организации готовят "шумную постановку", дабы "развязать руки" оппонентам "законного Правительства" Сирии со стороны стран Запада — прежде всего США. Кроме того, в ведомстве отметили, что члены "Белых касок" в октябре нынешнего года прибыли в провинцию Алеппо, куда ранее были доставлены "ёмкости с отравляющими веществами".

— Есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что "Белые каски" фактически являются ответвлением внесённой в санкционный список СБ ООН террористической организации "Джебхат ан-нусра". Весьма показательным стало бегство за границу активистов организации после освобождения сирийскими войсками от террористов района на юго-западе САР, — говорится в заявлении.

Также в дипведомстве отметили, что "Белые каски" работали исключительно на неконтролируемых правительственными силами территориях, и призвали "их западных спонсоров" перестать защищать провокаторов и экстремистов.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.