Компания "Волжские путешествия+" исключена из единого реестра туроператоров

Причиной данного решения стало прекращение деятельности компании, для клиентов которой наступил страховой случай.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключило из единого реестра туроператоров компанию "Волжские каникулы+". Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

— В этой связи решением (приказом) Ростуризма сведения об ООО "Волжские путешествия +" исключены из единого федерального реестра туроператоров на основании статьи ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отметим, что причиной такого решения стало прекращение деятельности компании. Ростуризм был уведомлён об этом 31 октября.

Для клиентов оператора наступил страховой случай. В ведомстве также подчеркнули, что прекращение деятельности не освобождает "Волжские каникулы+" от выполнения обязательств по обеспечению туристов услугами по заключённым ранее договорам.