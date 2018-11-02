Меланья Трамп не будет сопровождать мужа в поездках до 11 ноября

Ввиду приближающихся праздников и путешествия за рубеж график первой леди страны очень загружен.

Супруга президента США Меланья Трамп не будет сопровождать своего мужа Дональда в ближайших поездках по стране, которые совпадают с последним этапом предвыборной гонки. Об этом телеканалу CNN рассказала официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм.

— Ввиду её графика в качестве матери и первой леди, особенно учитывая приближающиеся праздники и путешествие за рубеж, у неё нет планов участвовать в предвыборной кампании, — заявила Гришэм.

Она подчеркнула, что Меланья присоединится к главе Белого дома 11 ноября во время поездки во Францию.

Примечательно, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября, Дональд Трамп еженедельно проводит до 11 митингов и прочих мероприятий в различных регионах страны.