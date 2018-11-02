Туск и Порошенко встретятся 8 ноября в Хельсинки

Глава Евросовета Дональд Туск и президент Украины Пётр Порошенко проведут встречу 8 ноября на полях съезда Европейской народной партии в Хельсинки. Об этом сообщили в пресс-службе Евросовета.

Съезд крупнейшей в ЕС партии пройдёт 7–8 ноября в финской столице. На нём может быть избран единый кандидат, который будет возглавлять списки партии на выборах в Европейский парламент в мае следующего года.

Последняя встреча Туска и Порошенко состоялась на полях Генассамблеи ООН.