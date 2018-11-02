Губернатор Кубани призвал главу Апшеронского района уйти в отставку

По его мнению, власть не справилась с наводнением в районе, в результате которого погибло шесть человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал главу Апшеронского района Романа Германа подать в отставку из-за неслаженной работы в первые дни после паводка в регионе.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы региона, некоторые не получили оповещения об ухудшении погоды, затягивались выплаты пострадавшим в результате наводнения из-за медленной работы оценочных комиссий. Ситуация изменилась только после вмешательства МЧС, волонтёров и казаков.

— Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Я предлагаю вам подать в отставку, — сказал Кондратьев на заседании оперативного штаба восстановительных работ в муниципалитете.

По словам губернатора, в районе должна появиться власть и он приложит все усилия, чтобы "вернуть доверие жителей" к администрации муниципалитета.