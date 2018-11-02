Дональд и Меланья Трамп досрочно проголосовали на выборах в конгресс

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Дональд и Меланья Трамп досрочно проголосовали на выборах в конгресс

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Фото © Twitter/The Hill‏

Супруги сделали это несколько недель назад в Нью-Йорке, где они зарегистрированы как избиратели.

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья досрочно проголосовали на промежуточных выборах в конгресс страны, которые пройдут 6 ноября. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

Сообщается, что чета Трамп проголосовала несколько недель назад в Нью-Йорке, где она и зарегистрирована в качестве избирателей. Таким образом, непосредственно в день выборов семье не придётся покидать Вашингтон.

Напомним, промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября.

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