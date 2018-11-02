В Сургуте столкнулось пять машин, есть пострадавшие

Пять автомобилей столкнулись в Сургуте, пострадало четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре.

Известно, что автомобиль Hyundai Solaris двигался по Югорскому тракту в сторону улицы Югорская и начал притормаживать, в результате чего в него въехала Kia. Как только водители вышли оформлять ДТП, в проезжавшую мимо них Suzuki въехал автомобиль ВАЗ по аналогичному сценарию.

При этом, когда участники второй аварии вышли из машин, чтобы зафиксировать факт происшествия, в них врезался автомобиль Hyundai. Пострадало четыре человека.

Все раненые доставлены в Сургутскую окружную больницу. Состояние троих оценивается как тяжёлое, один находится в реанимации.