Долой плохое! Учёные рассказали, как алкоголь влияет на воспоминания людей

Как отметили исследователи, три бокала вина могут изменить память человека на сутки.

Нейробиологи Брауновского университета США выяснили, что алкоголь способен "манипулировать" воспоминаниями человека, помогая избавиться от всего плохого в памяти.

Учёные провели эксперимент на плодовых мушках: их обучали находить алкоголь и "выключали" гены, которые могут быть задействованы в появлении зависимости от "горячительного". Результаты исследования опубликованы порталом Bobrtimes.

Выяснилось, что один из таких генов отвечает за выработку белка Notch, который имеет важное значение в эмбриональном развитии, развитии мозга и его функционировании у взрослых людей. Этот белок влияет на работу рецепторов, отвечающих за распознавание дофамина. От их работы зависит восприятие тех или иных воспоминаний.

Учёные не готовы точно сказать, как именно меняется восприятие прошлого, однако, по их подсчётам, три бокала вина могут изменить память человека на сутки.