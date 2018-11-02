Правительство Сирии согласилось работать с новым спецпосланником генсека ООН

Российский постпред в ООН Василий Небензя призвал его не терять беспристрастность и объективность в своей работе.

Власти Сирии согласились работать с новым спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном вместо Стаффана де Мистуры, который покинет свой пост в декабре нынешнего года. Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя.

— Важно, что сирийское правительство готово работать с ним (С Педерсеном. — Прим. Лайфа). Также необходимо, чтобы он сохранял беспристрастность, объективность, дипломатичность и творческий подход к усилиям по сирийскому урегулированию, — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что норвежскому дипломату необходимо опираться на результаты работы его предшественника, при этом самому де Мистуре, возможно, придётся закончить работу по созданию Конституционного совета до окончания своего мандата.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил норвежского дипломата Гейра Педерсена на должность спецпосланника по Сирии. Действующий спецпосланник де Мистура объяснил свой уход "личными обстоятельствами".