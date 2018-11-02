"Он добрый". Сочинская долгожительница хочет встретиться с Кадыровым

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"Он добрый". Сочинская долгожительница хочет встретиться с Кадыровым

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Разман Кадыров. Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

Жительница посёлка Лоо в Сочи Матрена Сунгурьян, которая в апреле отметила своё 103-летие, рассказала, что мечтает встретиться с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

— Я бы спросила, как он с людьми ладит, как республикой управляет, у них сегодня всё спокойно, — приводит её слова РИА "Новости".

По мнению долгожительницы, Кадыров — добрый и простой человек. О своём желании встретиться с ним Сунгурьян рассказала представителям Краснодарской краевой общественной организации "Союз офицеров запаса", которые пообещали по возможности посодействовать в осуществлении мечты.

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