Учёные: Голос матери эффективнее пожарной сигнализации

Исследователи из Общенациональной больницы в Колумбусе выяснили, что для пробуждения ребёнка при экстренных ситуациях самым эффективным средством является запись материнского голоса, нежели звук пожарной сигнализации. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что в эксперименте приняло участие 176 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Каждому ребёнку во время сна три раза включали запись фраз его мамы, которые она обычно говорит для пробуждения. Между ними включали звук пожарной сигнализации.

Оказалось, что дети просыпались примерно в три раза чаще от голоса мамы, нежели чем от сирены. При этом те, кто пробудился от материнских фраз, смогли убежать из комнаты через 18-28 секунд. А детям, проснувшимся от пожарной сигнализации, понадобилось около пяти минут, чтобы понять, в чём дело, и покинуть спальню.

Учёные пришли к выводу, что звук сирены не всегда эффективен для ребёнка, поскольку не побуждает его к побегу.