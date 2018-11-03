Twitter удалил 10 тыс. аккаунтов, с которых призывали игнорировать выборы в США

Администрация Twitter заблокировала более 10 тысяч аккаунтов, которые автоматически публиковали сообщения, призывавшие не голосовать на промежуточных выборах в США.

Как сообщает агентство Reuters, руководители соцсети пошли на такие меры в сентябре и начале октября нынешнего года. Удалённые профили выглядели так, словно принадлежали сторонникам Демократической партии США, однако на самом деле это было не так.

Промежуточные выборы пройдут в США во вторник, 6 ноября. Будут переизбраны 35 сенаторов, все члены палаты представителей Конгресса, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Кроме того, на голосовании будут избраны судьи, члены законодательных собраний штатов и советов школьных округах.