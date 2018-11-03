Группа Rammstein выступит в Москве и Петербурге летом 2019 года

Легендарная немецкая рок-группа Rammstein даст летом 2019 два концерта в России в рамках стадионного тура по Европе. Об этом сообщается на официальном сайте музыкантов.

Отмечается, что в Москве концерт пройдёт 29 июля на "ВТБ-арене", а в Петербурге — 2 августа на одноимённом стадионе.

Таким образом рок-группа собирается представить новый альбом, выпущенный впервые за 10 лет. Оркестр и хор для него записывался в Минске.

Добавим, что это седьмой по счёту альбом Rammstein.

Ранее солист немецкой рок-группы Тилль Линдеманн рассказал о любви к творчеству Высоцкого и Булгакова.