"Где ты?" Нурмагомедов оставил послание Мейвезеру

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов оставил на своей странице в "Инстаграме" послание боксёру Флойду Мейвезеру, которого ранее вызывал на бой.
Нурмагомедов опубликовал видео, в котором Мейвезер идёт на тренировку.
— Где ты? — гласит подпись к публикации.
Также он поставил хештег, в котором сравнил число побед бойцов — 27 у Нурмагомедова против 50 Мейвезера.
Напомним, российский боец вызвал на поединок Мейвезера, чтобы выяснить, кто из них является непобедимым. Ведь оба бойца ни разу в профессиональной карьере не потерпели поражения. Американец согласился сразиться с Хабибом, если бой пройдёт по правилам бокса.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени