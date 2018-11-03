"Где ты?" Нурмагомедов оставил послание Мейвезеру

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"Где ты?" Нурмагомедов оставил послание Мейвезеру

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Хабиб Нурмагомедов. Фото: © Instagram/khabib_nurmagomedov

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов оставил на своей странице в "Инстаграме" послание боксёру Флойду Мейвезеру, которого ранее вызывал на бой.

Нурмагомедов опубликовал видео, в котором Мейвезер идёт на тренировку.

— Где ты? — гласит подпись к публикации.

Также он поставил хештег, в котором сравнил число побед бойцов — 27 у Нурмагомедова против 50 Мейвезера.

Напомним, российский боец вызвал на поединок Мейвезера, чтобы выяснить, кто из них является непобедимым. Ведь оба бойца ни разу в профессиональной карьере не потерпели поражения. Американец согласился сразиться с Хабибом, если бой пройдёт по правилам бокса.

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