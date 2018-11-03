В Дагестане сняли мультсериал о жизни горских аулов

В Дагестане на средства гранта президента России в размере 2,1 миллиона рублей сняли мультсериал "Аул мастеров". Об этом сообщает ТАСС.

По словам инициатора проекта Руслана Салимагаева, съёмки картины длились более года. На данный момент готовы три серии на русском языке продолжительностью 6-8 минут.

Отмечается, что мультсериал покажут в местных кинотеатрах и школах республики для этнокультурного воспитания подростков.

В дальнейшем планируется снять ещё десять серий картины и перевести их на пять языков народов Дагестана — аварский, даргинский, лакский, лезгинский, кумыкский.

Сюжет мультсериала закручен вокруг подростка, который приехал к родственникам в аул и вливается в горскую жизнь.