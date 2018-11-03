Подозреваемый в госизмене Неелов доставлен в СИЗО "Лефортово"

Российского военного эксперта Владимира Неелова, арестованного по подозрению в государственной измене, доставили в СИЗО "Лефортово", сообщает РИА "Новости".
Информацию о нахождении Неелова в СИЗО подтвердила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
По её словам, правозащитники в ближайшее время собираются навестить в камере эксперта.
Неелов — автор работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа. Его заключили под стражу постановлением суда от 26 октября. Неелова подозревают в совершении преступления по статье 275 УК РФ ("Госизмена").
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