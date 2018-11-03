Эрдоган: Приказ убить Хашогджи отдан с "высших уровней" саудовской власти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи был отдан кем-то из чиновников высокого ранга правительства Саудовской Аравии, но король страны к этому не причастен.

В своей колонке в газете The Washington Post он выразил мнение, что убийство журналиста не влияет на дружественные отношения между Анкарой и Эр-Риядом, однако Турция не намерена закрывать на него в глаза.

— Я ни на секунду не верю, что король Салман, хранитель святых мечетей, отдал приказ о покушении на Хашогджи. Поэтому у меня нет причин считать, что это убийство отражает официальную политику Саудовской Аравии, — написал он.

Как писал ранее Лайф, генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить коллегам из Стамбула местонахождение останков Хашогджи, которые нашли в колодце резиденции саудовского генконсула.