На Украине заявили об ускорении добычи газа "с помощью" Бандеры

В компании "Укргаздобыча" заявили о том, что новые буровые установки будут названы в честь различных исторических личностей, в том числе и создателя ОУН-УПА* Степана Бандеры.

Как отмечается на странице "Укргаздобычи" в "Фейсбуке", данные шаги должны способствовать "ускорению добычи голубого топлива и приближению к энергетической независимости" Украины.

Также сообщается, что к концу текущего года компания получит восемь новых буровых установок.

— Если дать новым установкам названия в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, скорость бурения вырастет ещё в несколько раз, — резюмировали в компании.

При этом её сотрудники в ходе конкурса сами голосовали за название новой техники. Помимо Степана Бандеры были упомянуты такие исторические личности, как Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, король Даниил и другие.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.