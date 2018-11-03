В "Акадо" опровергли утечку данных клиентов в Интернет

Интернет-провайдер "Акадо-телеком" опроверг информацию об утечке данных своих клиентов в Сеть.

Как сообщает издание "Коммерсант", в пресс-службе компании заявили, что персональные данные они не публиковали и в свободном доступе их нет.

На данный момент "Акадо-телеком" проводит внутреннюю проверку и делает всё возможное, чтобы снизить риски, которые могут негативного сказаться на клиентах.

Напомним, компьютерный эксперт Владислав Здольников обвинил интернет-провайдера в серьёзной утечке персональных данных. По его словам, номера телефонов и фамилии пользователей хранятся в открытом доступе в Сети.